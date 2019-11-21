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Пожертвования на строительство главного храма ВС РФ составили около 3 млрд рублей

Многие организации коллективно сдавали деньги, рассказал зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожертвования на возведение главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот" достигли около 3 млрд рублей, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

"Еще не все деньги от общественных, коммерческих организаций поступили, но около 3 млрд рублей, конкретно - 2 млрд 994 млн 616 тысяч 940 рублей и 23 копейки", - сказал Каньшин.

По его словам, очень много организаций коллективно сдавали деньги, в том числе ветеранские организации, военкоматы.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1418 м - по числу дней Великой Отечественной войны.

Центральный купол тоже уникальный: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 м. В середине ноября строители произвели монтаж центрального купола.

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