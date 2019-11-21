В Бурятии за дополнительными выплатами на детей обратились более 5 тыс. семей

УЛАН-УДЭ, 21 ноября. /ТАСС/. Право на новую ежемесячную выплату на третьего и последующего детей в Бурятии получили порядка 3 тыс. многодетных семей, всего за ее назначением обратились более 5 тыс. семей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

Право на дополнительные выплаты у жителей Бурятии появились после вхождения региона в ноябре 2018 года в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). В программу выплат вошли также субъекты ДФО, которые имеют суммарный коэффициент рождаемости больше двух, это Чукотка, Бурятия и Якутия, несмотря на то, что коэффициент в этих регионах лучше, чем по РФ.

"Более 2,8 тыс. семей в Бурятии получают ежемесячную выплату на третьего ребенка, который родился или усыновлен после 1 января 2019 года. Всего за предоставлением этой ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей обратилось свыше 5,4 тыс. граждан", - сообщили в министерстве.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в Республике Бурятия, он составляет около 23 тыс. рублей. "Размер выплаты, которая осуществляется до достижения ребенком трех лет, равен прожиточному минимуму для детей - около 11,3 тыс. рублей", - отметили в Минсоцзащиты, уточнив, что большая часть средств на выплаты финансируется из федерального бюджета.

В Бурятии коэффициент рождаемости выше двух, никакие федеральные меры поддержки для третьего и ребенка ранее в регионе не применялись, кроме регионального материнского капитала в размере 50 тыс. рублей.