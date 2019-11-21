{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бурятии за дополнительными выплатами на детей обратились более 5 тыс. семей

Размер выплаты составляет около 11,3 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 21 ноября. /ТАСС/. Право на новую ежемесячную выплату на третьего и последующего детей в Бурятии получили порядка 3 тыс. многодетных семей, всего за ее назначением обратились более 5 тыс. семей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

Право на дополнительные выплаты у жителей Бурятии появились после вхождения региона в ноябре 2018 года в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). В программу выплат вошли также субъекты ДФО, которые имеют суммарный коэффициент рождаемости больше двух, это Чукотка, Бурятия и Якутия, несмотря на то, что коэффициент в этих регионах лучше, чем по РФ.

"Более 2,8 тыс. семей в Бурятии получают ежемесячную выплату на третьего ребенка, который родился или усыновлен после 1 января 2019 года. Всего за предоставлением этой ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей обратилось свыше 5,4 тыс. граждан", - сообщили в министерстве.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в Республике Бурятия, он составляет около 23 тыс. рублей. "Размер выплаты, которая осуществляется до достижения ребенком трех лет, равен прожиточному минимуму для детей - около 11,3 тыс. рублей", - отметили в Минсоцзащиты, уточнив, что большая часть средств на выплаты финансируется из федерального бюджета.

В Бурятии коэффициент рождаемости выше двух, никакие федеральные меры поддержки для третьего и ребенка ранее в регионе не применялись, кроме регионального материнского капитала в размере 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияБурятия
Реклама на ТАСС
В РПЦ положительно оценили возвращение модулей о традиционных религиях во ФГОС
В Русской Православной Церкви считают целесообразным расширить изучение религиозных культур до 9 класса школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС