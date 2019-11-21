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В Думе готовят законопроект об изъятии незаконного имущества у родственников наркодилеров

Согласно проекту, имущество будет изъято, если не будет доказано его легальное происхождение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовят законопроект, который позволит конфисковать имущество родственников наркодилеров, если они не смогут доказать его легальное происхождение. Об этом сообщил в четверг председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после расширенного заседания комитета, посвященного "вопросам государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года и основным направлениям совершенствования законодательного регулирования антинаркотической деятельности".

"У нас есть законопроект, речь идет о том, чтобы конфисковывать доходы не только у наркодилера, преступника, но и у родственников, которые нажились за счет наркопроизводства, - сказал парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС. - Он находится на стадии разработки, мы намерены активизировать работу над ним". "Это по аналогии с недавним разъяснением Конституционного суда, согласно которому можно изымать имущество родственников чиновников-коррупционеров. Если у родственников наркодилера появляются непонятные активы, их можно будет изымать в доход государства, если ими - не правоохранительными органами, а ими [родственниками] - не будет доказано, что они получены законно", - подчеркнул депутат.

"Если во время расследования появляется подозрение, что у кого-то из родственников, знакомых [наркодилера] активы превышают возможности их доходов, то появляется такая возможность, - конкретизировал Пискарев суть инициативы. - Он [наркодилер] может легализовать доходы и на имя других лиц". "И когда появятся данные, что другие лица приобрели имущество на средства от продажи наркотиков и не смогут доказать, что оно имеет законное происхождение, появляется возможность его изъять", - добавил депутат.

Глава комитета также анонсировал подготовку поправок, которые позволят блокировать счета, используемые для перевода средств от наркоторговли.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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