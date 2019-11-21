{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начальника управления культуры в Карелии уволят за оскорбительный пост в соцсетях

Анна Лесонен оскорбительно высказалась в адрес жителей Петрозаводска, которые не донесли до контейнеров мешки с мусором

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация Петрозаводска намерена уволить начальника управления культуры Анну Лесонен за оскорбительные высказывания в адрес жителей города, ей предложат написать заявление об уходе по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии. Сейчас чиновница находится в отпуске.

В среду Лесонен разместила в Facebook пост о мусоре, который неизвестные разбросали рядом с контейнером для сбора пластика. Чиновница сообщила, что собрала и вынесла мусор на помойку, и оскорбительно высказалась в адрес жителей, которые не донесли до контейнеров мешки с отходами.

"После окончания отпуска чиновнице будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, содержание которого содержит оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство. Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами", - сказала собеседница агентства.

В администрации Петрозаводска подчеркнули, что вопрос об увольнении будет однозначно решен после возвращения Лесонен из отпуска 25 ноября. Свой пост из соцсети начальник управления культуры города удалила.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл: Русская и Иерусалимская церкви ответственны за судьбу всего православия
Иерусалим занимает особое место в истории православия, отметил Патриарх Московский и всея Руси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС