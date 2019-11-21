Начальника управления культуры в Карелии уволят за оскорбительный пост в соцсетях

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация Петрозаводска намерена уволить начальника управления культуры Анну Лесонен за оскорбительные высказывания в адрес жителей города, ей предложат написать заявление об уходе по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии. Сейчас чиновница находится в отпуске.

В среду Лесонен разместила в Facebook пост о мусоре, который неизвестные разбросали рядом с контейнером для сбора пластика. Чиновница сообщила, что собрала и вынесла мусор на помойку, и оскорбительно высказалась в адрес жителей, которые не донесли до контейнеров мешки с отходами.

"После окончания отпуска чиновнице будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, содержание которого содержит оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство. Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами", - сказала собеседница агентства.

В администрации Петрозаводска подчеркнули, что вопрос об увольнении будет однозначно решен после возвращения Лесонен из отпуска 25 ноября. Свой пост из соцсети начальник управления культуры города удалила.