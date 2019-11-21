В вотчине Деда Мороза рассказали, о чем просят дети из разных стран

ВОЛОГДА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 3,6 млн писем получила канцелярия Деда Мороза в Великом Устюге из разных уголков мира. Дети чаще просят у Деда Мороза различные гаджеты, взрослые - здоровья, мира и добра.

"На 1 ноября Дед Мороз уже получил более 3,6 млн писем, в ноябре - декабре поток писем значительно возрастает. Они приходят совершенно из разных городов России и зарубежья - из Прибалтики, Канады, Африки и Китая активно присылают письма. Дети пишут на своих языках, а помощники Деда Мороза здесь переводят. Африканские и китайские дети чаще всего просят снега побольше, чтобы Дедушка приехал к ним в гости и привез с собой зимнюю сказку, ну и подарки, конечно заказывают. Сейчас на первом месте по популярности просьб - всевозможные гаджеты", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Деда Мороза Арина Мизгирева.

По ее словам, есть и необычные, запоминающиеся послания. Так, одна девочка написала, что обеспокоена экологией в стране и мире и попросила улучшить ситуацию. "Пару месяцев назад пришло письмо от 87-летней бабушки. Она попросила здоровья и теплые валенки, на которые у нее самой не хватает денег. Такую просьбу Дедушка не оставил без внимания. Бабушке уже отправили валеночки по почте", - рассказала представитель волшебника.

В последнее время Деда Мороза активно поздравляли с днем рождения, который он ежегодно отмечает 18 ноября в своей вотчине. "Сейчас будут присылать поздравления с Новым годом, загадывать желания, рассказывать, как провели 2019 год. Дедушка отвечает всем, особенно на те письма, которые написаны грамотно, с пожеланиями, а не с требованиями прислать подарки", - рассказала пресс-секретарь.

Очень много писем в этом году из южных и центральных регионов России - из Чувашии, Ставрополья, Астрахани, что в вотчине связывают с тем, что все больше людей узнает, где находится вотчина Деда Мороза. "Правда, сейчас уже можно не писать точный адрес Деда Мороза. Можно просто на письме указать "Деду Морозу", и абсолютно все письма из любой точки нашей страны придут сюда, в Великий Устюг. Почта России сразу отправляет в вотчину все письма волшебнику", - добавила пресс-секретарь.

Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году. В вотчине, которая расположена в деревне Морозовица, что в нескольких км от Великого Устюга, действуют двухэтажный деревянный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.