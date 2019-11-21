МВД: незарегистрированные наркосодержащие лекарства несут угрозу безопасности страны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Наркосодержащие медицинские препараты, не зарегистрированные в России, но распространяемые на ее территории, несут угрозу безопасности страны. Об этом сообщил журналистам врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров после выступления на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"Безусловно, потенциальную угрозу они содержат, ведь там есть наркотические средства, которые могут быть использованы не по назначению", - сказал он.

По словам Смурова, такие препараты "представляют угрозу, если попадут в бесконтрольный оборот, в руки наркозависимых граждан, потому что они будут из них делать какую-то выдержку", принимать ее.

По закону, сотрудники МВД и таможенники подвергают уголовному преследованию людей, распространяющих привезенные из-за рубежа наркосодержащие лекарства, напомнил Смуров. "Есть правовые механизмы, они в ведении Минздрава - как эти лекарства регистрируются, вводятся в официальный, легальный оборот. Мы и таможня - исполнительные органы. То, что у нас не зарегистрировано, значит незаконно, [лекарства] могут быть полезны с медицинской точки зрения, незаменимы и так далее, но есть совершенно конкретные правовые механизмы, которые соответствующие ведомства должны реализовать, чтобы эти лекарства ввести в законное поле. Введут - тогда у нас не будет никаких вопросов", - сказал Смуров.