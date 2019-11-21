У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении президента РФ Владимира Путина оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

На вопрос, можно ли рассчитывать на участие в суде самого главы государства или его представителей, Песков ответил: "Если этот иск будет каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть". "Сейчас говорить не о чем", - считает пресс-секретарь президента.