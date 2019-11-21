Насколько востребованы рабочие профессии в России

Всего же на 10 профессий с наибольшим количеством контингента приходится почти 56% обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Очевидно, что такая концентрация обучающихся всего на 10 профессиях вполне закономерна: большинство из них относятся к наиболее востребованным (что подтверждается информацией сайтов вакансий), и молодые люди, руководствуясь при решении о профессиональном выборе в значительной степени прагматическими соображениями, выбирают именно те программы подготовки, которые дают больше шансов для трудоустройства после выпуска.

Профессиями - лидерами по численности обучающихся является профессия повара-кондитера (54 тыс. человек), сварщика (53 тыс. человек) и автомеханика (49 тыс. человек). Далее со значительным отрывом идут такие профессии, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 27 тыс. человек, электромонтер - 20 тыс. человек, парикмахер - 19,5 тыс. человек.

Возможности для профессионального выбора достаточно широки: образовательные организации СПО предлагают молодым людям образовательные программы по 218 профессиям, из которых 14, согласно приказу Минтруда "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессиях, требующих среднего профессионального образования", входят в число наиболее востребованных на рынке труда и перспективных.

Согласно данным мониторинга качества подготовки кадров, проведенного в 2018 году главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ) Российского технологического университета, в колледжах и техникумах страны рабочие профессии получают 541 388 молодых людей, что составляет 18% от общей численности получающих среднее профессиональное образование. Подготовка рабочих кадров ведется в 2204 профессиональных образовательных организациях и 33 вузах, имеющих в своей структуре колледжи или техникумы. Пятая часть образовательных организаций находится в сельской местности, что, несомненно, важно для обеспечения доступности среднего профессионального образования, хотя в сельских колледжах и техникумах по рабочим профессиям обучается лишь 12,5% общего контингента.

Как свидетельствуют результаты мониторинга, в целом численность обучающихся по рабочим профессиям падает. За последние два года контингент обучающихся сократился почти на 4%, а прием за аналогичный период на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих снизился на 7,8%, хотя общая численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за эти же годы существенно выросла.

Такое сокращение численности принятых на обучение, а значит и контингента, отнюдь не является индикатором снижения популярности рабочих профессий. Более того, как свидетельствует статистика приема, количество поданных заявлений по 175 образовательным программам (из 218 реализуемых) превышает количество принятых на обучение (то есть проходит конкурс), причем по некоторым профессиям это двукратное и даже трехкратное превышение.

Приведенная статистика свидетельствует о том, что желание учиться, приобрести определенные профессиональные навыки и умения у определенного числа молодых людей все-таки есть. Но реализация этого желания для основного большинства поступающих на программы подготовки рабочих связана с возможностью обучения на местах, финансируемых за счет средств бюджетной системы. Среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 97,3% получают образование именно за счет бюджета, а в образовательных организациях сельской местности удельный вес "бюджетных" студентов составляет более 99%.

У тех же, кто поступил в колледжи и техникумы, есть неплохие возможности получить хорошую подготовку. По данным мониторинга, в последние годы активно идет модернизация учебного оборудования, треть которого не старше пяти лет. Доля учебно-производственных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, в настоящее время составляет 24%, и в ближайшие годы в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" этот показатель существенно возрастет. В колледжах и техникумах оборудовано 420 тыс. мест в учебно-производственных мастерских и почти 300 тыс. мест в учебных лабораториях. Мастера производственного обучения, стремясь не отставать от современных технологий, регулярно повышают свою квалификацию, в том числе в форме стажировки на профильных предприятиях.

Что же "на выходе"? Каковы результаты обучения? Насколько соответствует действительно все чаще появляющаяся информация о том, что современная российская экономика остро нуждается в рабочих кадрах и что потребность эта растет с каждым годом? По данным мониторинга качества подготовки кадров, уровень трудоустройства среди выпускников 2017 года, получивших рабочие профессии, составил немногим более 50%.

Правда, для окончивших образовательные организации СПО два-три года назад этот показатель значительно выше: как показывают результаты выборочного обследования трудоустройства, которое проводит Росстат, среди выпускников по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 2015 года уровень занятости составляет 81,7%, а среди выпускников 2016 года - 75,2%. Если учесть, что часть выпускников после окончания образовательной организации начинает свое дело (их процент совсем невелик, но такие все-таки есть), а часть - решает продолжить обучение, то показатели трудоустройства вполне обнадеживают и говорят о том, что рабочие кадры нашей экономике нужны.