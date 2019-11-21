Омских школьников накормили синим омлетом

ТАСС, 21 ноября. Школьники в Омске действительно получили на завтрак синий омлет, фотографиями которого делились в социальных сетях накануне, сообщила в четверг пресс-служба мэрии Омска журналистам.

Фотографии синего омлета, который получили на завтрак ученики школы №15 в Омске, появились в социальных сетях 20 ноября. Специалисты департамента образования администрации города Омска провели внеплановую проверку организации питания в школе.