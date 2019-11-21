{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омских школьников накормили синим омлетом

Проверка выявила, что блюдо готовили на не предназначенном для этого противне

ТАСС, 21 ноября. Школьники в Омске действительно получили на завтрак синий омлет, фотографиями которого делились в социальных сетях накануне, сообщила в четверг пресс-служба мэрии Омска журналистам.

Фотографии синего омлета, который получили на завтрак ученики школы №15 в Омске, появились в социальных сетях 20 ноября. Специалисты департамента образования администрации города Омска провели внеплановую проверку организации питания в школе.

"В рамках проверки выяснилось, что для приготовления блюда сотрудники пищеблока использовали противень, который не предназначен для приготовления омлета. В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов", - говорится в сообщении. Омлет сняли с реализации. Школьная администрация принесла родителям извинения. Мэрия продолжает проверку.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Путин от имени москвичей поблагодарил за открытие МЦД
По мнению президента, подобные проекты необходимы столице, поскольку позволяют решать ее транспортные проблемы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС