Госдума наделила родителей погибшего на производстве правом на страховую выплату

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий родителей застрахованного лица безусловным правом на получение единовременной страховой выплаты после его смерти в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В настоящее время право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного имеют один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет. Размер выплаты составляет 1 млн рублей.

"Наряду с несовершеннолетними детьми, супругой (супругом) застрахованного такое право предлагается предоставить его родителям. Введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына (дочь) в результате несчастного случая на производстве", - считают авторы инициативы.

По их мнению, действующее законодательство допускает возможность для возникновения "правовой коллизии и затруднений в правоприменительной практике" при определении круга лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты.

Разработчики документа ссылаются на практику работы Фонда социального страхования. "60% родителей, не имевших права на получение единовременной страховой выплаты на момент смерти застрахованного, приобретают его в судебном порядке", - отмечается в пояснительной записке.