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ГИБДД предложила перепроверить разрешенные для обгона участки

В Госавтоинспекции хотят дополнительно обследовать все участки дорог, где разрешен обгон, для снижения количества ДТП
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция предлагает дополнительно обследовать все участки дорог, где разрешен обгон, для снижения количества ДТП. Об этом сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.

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"Основная проблема - выезд на встречку в разрешенных местах. Почему же у нас места, где обгоны разрешены, являются самыми опасными? Обгон - маневр сложный. И водители попадают в ловушку. Всем нам надо обследовать места разрешенного обгона, проанализировать, насколько скорость плюс двадцать [километров при обгоне к разрешенной скорости] дает обогнать транспортное средство", - сказал он на конгрессе, посвященном организации дорожного движения.

В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что по статистике, столкновения становятся причиной смертности на дорогах в большинстве случаев. "Стоит задача разделить транспортные потоки", - сказал он.

Сохранение динамики снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях в России в 2020 году будет трудно сохранить "без кардинальных, нетрадиционных решений", заявил Понарьин. Он также отметил, что за последние несколько лет в РФ наблюдается устойчивое сокращение количества аварий, погибших и раненых в ДТП.

"И в этом году динамика сокращения сохраняется: по количеству ДТП - на 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, по раненым - на 2,9%, по погибшим- на 9,4%", - подчеркнул Понарьин.

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