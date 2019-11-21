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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

К ним могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла закон, который конкретизирует правила работы в РФ зарубежных СМИ - иностранных агентов и в том числе позволяет наделять таким статусом физических лиц: в поддержку инициативы выступили 311 депутатов из 315 принимавших участие в голосовании, против не было никого, четверо воздержались. Инициатива была предложена в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

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По действующему закону, СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России", гласит законопроект.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.

Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении. В целом под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, зарубежные структуры без образования юридического лица, а также физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом, новации не затронут российские СМИ.

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