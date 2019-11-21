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Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

В министерстве заявили, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, "в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах"
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября. Об этом в четверг сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, "в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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