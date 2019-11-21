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Эксперт: Москве нужен орган, ответственный за радиационную безопасность

Советник гендиректора ФГУП "Радон" Калман Цейтин отметил, что на протяжении многих лет обсуждался закон о радиоактивной защите столицы, но он так не был принят

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Специальное ведомство, занимающееся радиационной безопасностью, необходимо учредить в Москве, сказал советник гендиректора ФГУП "Радон" Калман Цейтин в четверг в Мосгордуме в ходе круглого стола "Юго-Восточная хорда и Южная рокада: проблемы экологии и прав жителей при проектировании и строительстве автомагистралей в Москве".

Пользователи соцсетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у завода, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что радиоактивных отходов на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве нет. Первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что власти предусмотрели средства на возможную рекультивацию бывшей территории Московского завода полиметаллов в случае выявления радиоактивного заражения почв.

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Пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы сообщала, что загрязненные участки не будут затронуты при строительстве. В "Радоне" заявляли, что обнаруженные около завода на правом берегу Москвы-реки загрязненные радиацией участки не представляют угрозы для живущих поблизости людей и не загрязняют воду. Также директор входящей в департамент строительства Москвы организации-проектировщика хорды Василий Десятков сообщал, что неоднократные экологические замеры, в том числе исследования грунтов, показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка дороги в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.

"В Москве действует огромное количество предприятий, работающих с радиоактивными веществами, и насчитывается не менее 16 ядерноопасных объектов. Однако, единой политики в области безопасности нет <...> Кроме того, нет и специального органа с полномочиями, который бы сформулировал политику безопасности и способствовал бы принятию закона", - заявил Цейтин.

Он добавил, что на протяжении многих лет обсуждался закон о радиоактивной защите столицы, однако он так не был принят. По его словам, ранее функцию органа по радиационной безопасности столице выполнял "Радон", но несколько лет назад организация перешла в состав госкорпорации "Росатом".

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы и пересечет пять автомобильных дорог. Ее планируют построить в 2022 году.

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