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Собянин во время поездки по МЦД подарил Путину именную карту "Тройка"

Ранее президент России открыл движение по первому Московскому центральному диаметру
Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин, глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин, глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил президенту РФ Владимиру Путину именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

В четверг Путин открыл движение по первому такому маршруту и сам проехал на поезде от станции "Белорусская" до станции "Фили" и обратно в сопровождении мэра столицы. В числе первых пассажиров на этом маршруте также были губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В вагоне поезда мэр столицы передал президенту карту со словами: "По сложившейся традиции". "Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие", - добавил Собянин.

После того, как Собянин, Воробьев и Белозеров вышли из поезда, они продемонстрировали журналистам свои новые проездные билеты. "Проездные получили. Они у нас у всех есть. На самом деле, он, конечно, очень удобный. Он синхронизирован, в Москве и Подмосковье может работать", - сказал губернатор Подмосковья. Он отметил, что проездной можно "привязать" к телефону и оплачивать проезд с помощью мобильного.

МЦД проходят через всю Москву насквозь и должны улучшить транспортное обслуживание четырех миллионов москвичей и жителей области. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом 5-6 минут. Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Первый железнодорожный диаметр ("Белорусско-Савеловский") с 28 станциями протянулся на 52 км от Нахабина до Подольска. При путешествии по первому диаметру у пассажиров будет возможность пересесть на 12 станций метро, 2 станции МЦК и 6 станций радиальных направлений Московской железной дороги. С МЦД-1 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 20 районов Москвы, в том числе Можайского, Кунцева, Фили-Давыдкова, Пресненского, Тверского, Отрадного, Коптева.

В новость были внесены изменения - (15:24 мск) - добавлены подробности.

 

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