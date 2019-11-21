Собянин во время поездки по МЦД подарил Путину именную карту "Тройка"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил президенту РФ Владимиру Путину именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

В четверг Путин открыл движение по первому такому маршруту и сам проехал на поезде от станции "Белорусская" до станции "Фили" и обратно в сопровождении мэра столицы. В числе первых пассажиров на этом маршруте также были губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В вагоне поезда мэр столицы передал президенту карту со словами: "По сложившейся традиции". "Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие", - добавил Собянин.

После того, как Собянин, Воробьев и Белозеров вышли из поезда, они продемонстрировали журналистам свои новые проездные билеты. "Проездные получили. Они у нас у всех есть. На самом деле, он, конечно, очень удобный. Он синхронизирован, в Москве и Подмосковье может работать", - сказал губернатор Подмосковья. Он отметил, что проездной можно "привязать" к телефону и оплачивать проезд с помощью мобильного.

МЦД проходят через всю Москву насквозь и должны улучшить транспортное обслуживание четырех миллионов москвичей и жителей области. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом 5-6 минут. Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Первый железнодорожный диаметр ("Белорусско-Савеловский") с 28 станциями протянулся на 52 км от Нахабина до Подольска. При путешествии по первому диаметру у пассажиров будет возможность пересесть на 12 станций метро, 2 станции МЦК и 6 станций радиальных направлений Московской железной дороги. С МЦД-1 станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 20 районов Москвы, в том числе Можайского, Кунцева, Фили-Давыдкова, Пресненского, Тверского, Отрадного, Коптева.

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