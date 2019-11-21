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"Это чушь какая-то". Путин прокомментировал возможный рост стоимости справок для водителей

Президент подчеркнул, что отдавать 5 тыс. рублей за справку неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тыс. рублей
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался насчет сообщений о росте стоимости медицинских справок для ГИБДД, подчеркнув, что отдавать такие деньги неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тыс. рублей.

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"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тыс. если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - заявил Путин.

"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул глава государства.

Новое оборудование

Президент также заявил, что для введения новых медицинских обследований для водителей в регионах должно появиться новое оборудование, желательно, отечественного производства. Об этом он заявил во время поездки в поезде по первому Московскому центральному диаметру. Путина сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главы РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Нужно просто быть готовым, в регионах должно быть оборудование, - сказал Путин Собянину, обсуждая соответствующие предложения Минздрава. - Оно [это оборудование] должно быть вот так же, как на Тверском вагоностроительном заводе, отечественного производства, желательно, как эти поезда - 90% локализации".

Во время поездки Путин неоднократно вспоминал о ситуации, связанной с ожидавшимся ростом цен на справки для водителей, вызванным планами Минздрава ввести новые медицинские обследования для водителей в качестве обязательных. В частности, Собянин рассказал главе государства о новых тарифах, благодаря которым люди будут меньше тратить на проезд. "Здесь снижается стоимость, а в некоторых местах кое-что резко возрастает - на медицинские справки [цены], - заметил на это президент. - Здесь в три раза сократили стоимость проезда, а там в 10 раз [увеличилась], было 500 - стало 5 тыс. [рублей]".

Мэр Москвы предположил, что, возможно, стоило бы распространять эти требования не на всех водителей, а на тех, кто находится в группах риска. "Ну а как ты определишь, если не посмотришь? - отверг это предложение Путин. - Нет, одного посылать, другого не посылать - нельзя".

Отложить вступление в силу

Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября. Об этом в четверг сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, "в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Дополнительные анализы

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю.

Изменения в приказ, которые должны были вступить в силу 22 ноября, спровоцировали длинные очереди в наркологические диспансеры по всей России. Как сообщили ТАСС в Воронежском наркодиспансере в среду вечером, в очереди за справкой ожидали 600 человек. Возросший спрос на медицинскую справку по старым требованиям также отметили в Ярославской и Калининградской областях.

В случае вступления приказа в силу справка в Москве подорожала бы в более чем четыре раза - с 800 до 3,6 тыс. рублей. В справочных нескольких наркодиспансеров Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы сообщили ТАСС в четверг, что прием желающих производится в порядке живой очереди из-за большого наплыва людей.

Теги
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