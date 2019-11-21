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ФСИН предложила разрешить домашним арестантам участвовать в заседаниях суда по видеосвязи

Сейчас сотрудники уголовно-исполнительных инспекций доставляют помещенных под домашний арест на служебных автомобилях в суд и из суда обратно домой

РЯЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Лица, находящиеся под домашним арестом, могут получить право участия в судебных заседаниях, в том числе при решении вопроса о мере пресечения, из дома по видеоконференцсвязи. Об этом сообщила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

"Прорабатывается вопрос законодательного закрепления возможности проведения судебных заседаний с участием подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, путем использования видеоконференцсвязи", - сказала она на VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление" в Рязани.

По действующему законодательству, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ФСИН доставляют помещенных под домашний арест на служебных автомобилях в суд и из суда обратно домой, в том числе при рассмотрении ходатайств о продлении или изменении меры пресечения и на обжалование мер пресечения. В то же время по крайней мере в крупных городах заключенные под стражу участвуют в заседаниях суда по вопросам продления или обжалования меры пресечения посредством видеоконференцсвязи.

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Россия
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