В Северной Осетии впервые установили туристические стенды с QR-кодами

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 ноября. /ТАСС/. Информационные туристические стенды с QR-кодами впервые установили в горах Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил член общественного совета по туризму республики Сергей Селезнев.

"Мы установили в Уаллагком два информационных туристических стенда с QR-кодами. Это сделано впервые, планируется и в других горных районах установить подобные. Стенды помогут туристам ориентироваться на местности без гида", - сказал Селезнев.

После сканирования кодов туристы смогут получить доступ к общей информации об ущелье, а также к семи разработанным пешим маршрутам. Там же прописаны правила поведения. Маршруты разработаны таким образом, что турист сможет познакомиться с главными достопримечательностями в самостоятельном путешествии.

Кроме того, в настоящее время Селезнев разработал 20 туристических маршрутов в Дигорском ущелье. С их помощью также туристы самостоятельно, без экскурсоводов смогут передвигаться по ущелью. Разрабатываемые маршруты будут в том числе пролегать через национальный парк "Алания". Маршруты являются всесезонными, легкими и безопасными.

"В Осетии всего 10 официальных маршрутов. Их количество должно быть на порядок выше, учитывая, сколько всего у нас достопримечательностей в горах и сколько направлений туризма можно развивать в ущельях. В настоящее время идет согласование маршрутов с соответствующими органами", - пояснил Сергей Селезнев.

Маршруты пролегают к реликтовому лесу, второму по величине на Кавказе леднику Караугом, водопаду "Три сестры".