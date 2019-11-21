{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии впервые установили туристические стенды с QR-кодами

Стенды помогут туристам ориентироваться на местности без гида

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 ноября. /ТАСС/. Информационные туристические стенды с QR-кодами впервые установили в горах Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил член общественного совета по туризму республики Сергей Селезнев.

"Мы установили в Уаллагком два информационных туристических стенда с QR-кодами. Это сделано впервые, планируется и в других горных районах установить подобные. Стенды помогут туристам ориентироваться на местности без гида", - сказал Селезнев.

После сканирования кодов туристы смогут получить доступ к общей информации об ущелье, а также к семи разработанным пешим маршрутам. Там же прописаны правила поведения. Маршруты разработаны таким образом, что турист сможет познакомиться с главными достопримечательностями в самостоятельном путешествии.

Кроме того, в настоящее время Селезнев разработал 20 туристических маршрутов в Дигорском ущелье. С их помощью также туристы самостоятельно, без экскурсоводов смогут передвигаться по ущелью. Разрабатываемые маршруты будут в том числе пролегать через национальный парк "Алания". Маршруты являются всесезонными, легкими и безопасными.

"В Осетии всего 10 официальных маршрутов. Их количество должно быть на порядок выше, учитывая, сколько всего у нас достопримечательностей в горах и сколько направлений туризма можно развивать в ущельях. В настоящее время идет согласование маршрутов с соответствующими органами", - пояснил Сергей Селезнев.

Маршруты пролегают к реликтовому лесу, второму по величине на Кавказе леднику Караугом, водопаду "Три сестры".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Синоптики предупредили жителей Новороссийска об ураганном ветре
В 18:00 в городе включат оповещающие сирены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС