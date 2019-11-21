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Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

По предварительным данным, он умер от тромбоэмболии легочной артерии

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

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"Трагический случай имел место сегодня в полдень в филиале республиканского наркодиспансера. Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", - сказал Абашев.

Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина 1946 года рождения скончался от тромбоэмболии легочной артерии.

По словам Абашева, сейчас медики уточняют, обращался ли ранее мужчина за медицинской помощью и наблюдался ли он у врача. "Мы выражаем соболезнования родственникам мужчины. Надеемся, что жители будут беречь себя и окружающих. Ажиотаж [связанный с получением справки] абсолютно не оправдан, тем более срок принятия решения отложен и все смогут получить эту услугу в плановом порядке", - заметил Абашев.

Изменения в приказа Минздрава РФ о новом порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств должны были вступить в силу 22 ноября. Они предусматривают необходимость сдавать анализы на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю. Из-за удорожания такой справки в четверг во многих наркологических диспансерах по всей России наблюдался ажиотаж. Минздрав принял решение отложить вступление в силу этих изменений.

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