ГИБДД предлагает Минздраву оперативнее предоставлять информацию о водителях-наркоманах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция предлагает Минздраву с помощью специального оборудования - хроматографов - предоставлять информацию о водителях, находящихся в состоянии опьянения. Об этом сообщил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Есть специализированные хроматографы, которые оперативно могут показать, какое опьянение и какие наркотики были, и [предлагаем Минздраву] заключение нам давать на руки, чтобы мы могли сразу же соответствующим образом принимать решение - не только отстранять от управления и составлять протокола, но и [наказывать] за употребление наркотических веществ", - сказал он, добавив, что это важная проблема и надо ее решать оперативнее.

Ранее в ГИБДД сообщали, что с 1 июля 2022 года МВД сможет получать информацию о водителях, у которых возникли медицинские противопоказания к управлению автомобилем до истечения срока действия водительского удостоверения. По данным ГИБДД, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, в случае подтверждения наличия таких заболеваний или неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование соответствующая информация будет предоставляется в МВД для аннулирования водительского удостоверения.