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ГИБДД в ноябре получит оборудование, выявляющее у водителей наркотики по слюне

Сейчас это оборудование проходит сертификацию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция рассчитывает в ноябре получить оборудование, с помощью которого по слюне можно выявлять водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом в четверг сообщил журналистам глава ГИБДД Михаил Черников.

"Мы ждем в ноябре оборудование, с помощью которого возможно будет по слюне определять употребление наркотиков", - сказал он, отметив, что в настоящее время такое оборудование проходит сертификацию.

Ранее в МВД России сообщали, что оно предназначено для фиксации, интерпретации и документирования результата обнаружения наркотических и психотропных веществ в слюне человека посредством иммунохроматографических тест-систем. Сам анализатор представляет собой моноблочный автоматический переносной прибор, имеющий возможность распечатки протоколов измерений на встроенном принтере и передачи результатов на компьютер.

Теги
РоссияЧерников, Михаил Юрьевич
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