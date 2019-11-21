Полиция Москвы начала проверку по заявлению главы Group-IB о конфликте с таксистом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московская полиция начала доследственнукю проверку после обращения в правоохранительные органы главы Group-IB Ильи Сачкова, который вступил в конфликт с таксистом у отеля в центре Москвы. Соответствующее заявление пресс-службы главка столичного ГУ МВД поступило в ТАСС.

"В полицию обратился 33-летний житель столицы. Он сообщил, что 20 ноября находился в одном из отелей в центре Москвы на деловой встрече. По ее окончании гражданин собрался уезжать, однако его служебный автомобиль не мог подъехать к входу в отель из-за припаркованных автомобилей такси. Мужчина подошел к водителю одного из них и попросил освободить дорогу. Однако тот повел себя агрессивно и попытался ударить заявителя. Защищаясь, мужчина распылил в сторону таксиста аэрозоль из механического распылителя "Удар". По данному факту проводится проверка", - сказали в ГУ МВД по Москве

Ранее в пресс-службе компании Group-IB ТАСС сообщили, что Сачков обратился в полицию с заявлением о нападении на него в центре Москвы таксиста.

Накануне в столичном главке МВД ТАСС сообщили, что полиция начала другую проверку - по факту нападения мужчины с газовым пистолетом на двух таксистов в центре Москвы. По данным полиции, таксист заявил, что мужчина требовал от одного из водителей немедленно уехать, а в ответ на отказ начал стрелять из газового пистолета по нему и еще одному человеку.