Путин вручил звезды Героев России летчикам, посадившим аварийный A321 на кукурузное поле

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил звезды Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину - командиру и второму пилоту самолета Airbus A321, совершившим 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Церемония награждения прошла в четверг в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Указ о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", был подписан главой государства уже на следующий день после инцидента, 16 августа. Другие члены экипажа тем же указом были удостоены орденов Мужества, награды им 20 ноября вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Президент высоко оценил отвагу пилотов, что позволило спасти жизни пассажиров.

"Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский - Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу", - сказал глава государства. По его мнению, в спасении пассажиров "ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину". "Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России", - подчеркнул Путин.

Президент вручил звезды Героев России Юсупову и Мурзину.

"Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд все тех, кто учил нас этому делу. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей отчизне. Мы благодарны всевышнему, нашим родителям и близким за поддержку", - сказал Юсупов.

По словам Мурзина, для него огромная честь получить звание Героя России. "В дальнейшем буду совершенствовать свои профессиональные навыки и обеспечивать безопасность выполнения полетов. Спасибо вам, родным, близким и коллегам", - сказал Мурзин.

Всего на борту Airbus A321, летевшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на фюзеляж (без выпуска шасси) на ближайшем поле. В течение трех минут бортпроводники провели эвакуацию всех пассажиров. Известность получила любительская съемка, сделанная пассажирами, на которой командир корабля Дамир Юсупов командовал: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы".

В результате происшествия пострадали 76 человек, госпитализация потребовалось одной женщине.