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Комфортные "Иволги" и работа над ошибками. В Москве открыли первые два маршрута МЦД

Пассажиры отметили, что в фирменном поезде "Иволга" "есть все для комфортной поездки на дальние расстояния"
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. На первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) открылось пассажирское движение. Маршруты МЦД-1 и МЦД-2 связали Белорусское и Савеловское железнодорожные направления (Одинцово - Лобня), а также Курское и Рижское (Нахабино - Подольск).

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Движение по МЦД-1 открыл президент России Владимир Путин. Он сел на Белорусском вокзале в поезд "Иволга", чтобы проехать несколько станций до остановки "Фили". В пути его сопровождали глава компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При пользовании МЦД в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), а оплатить проезд можно транспортной картой "Тройка". Рассчитать время и стоимость маршрута можно на сайте метрополитена. "Тарифы были отдельные - на пригородные электрички один тариф, на метро - другой тариф, чтобы пересесть, нужно было доплатить. Сейчас две зоны, максимально приближенные по цене, и бесплатная пересадка на МЦК и метро. Пригородные электрички, которые вошли в МЦД, полностью интегрированы в городской транспорт", - сказал на церемонии открытия Собянин.

Корреспондент ТАСС проехал по МЦД-2 от Курского вокзала до Подольска и выяснил, с какими проблемами столкнулись пассажиры и как они оценили новую транспортную услугу.

Сбои системы и давка

Дежурный по посадке на платформе "Курская" Татьяна Гордиенко рассказала, что утренний час пик на МЦД оказался непростым, система не справилась с работой из-за пассажиропотока и дала сбой. "Доходило до давки. То ли под влиянием большого скопления людей, то ли из-за технической ошибки в системе турникеты не считывали некоторые проездные и выдавали сбой. Не срабатывала каждая вторая карта. Пришлось... пропускать людей без валидации", - сказала она.

Чтобы пользоваться Московскими центральными диаметрами, пассажиры должны перепрограммировать карту "Тройка" в кассах или автоматах. Для проезда надо дважды валидировать билет - на входе и выходе. Если этого не сделать, транспортную карту заблокируют, а разблокировка обойдется в 150 рублей. При этом оператор перевозок пообещал, что первый период после запуска МЦД блокировать карты не будет, так как не все пассажиры достаточно проинформированы.

В 12:40 к платформе "Курская" приходит поезд. Час пик закончился, поэтому электрички ходят раз в 12 минут вместо пяти-шести. На первом этапе поезда следуют по диаметрам вместе с обычными электричками. Для открытия дверей нужно нажать на кнопку снаружи или внутри салона.

Первые утренние электрички были переполнены, следовали с нарушениями графика. Пассажиры жаловались в соцсетях, что на линии выставлялись укороченные составы. Многие хотели проехать в новом фирменном поездом, а не в обычной электричке. К обеду движение на МЦД нормализовалось, на линии стали выпускать больше "Иволг".

Комфортные вагоны

В салоне поезда поддерживается комфортная температура - 20 градусов. При входе в вагон пассажиры обращали внимание на отсутствие тамбура, это позволяет избежать столпотворения у дверей. В "Иволге" по два широких кресла в ряду. В начале и конце состава есть несколько откидных кресел, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями. Также есть туалеты, бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы и ТВ-мониторы.

"Есть все для комфортной поездки на дальние расстояния, - отметил студент Иван Кашков. - С другой стороны, комфорт комфорту рознь. Фирменные поезда не могут курсировать часто из-за сравнительной дороговизны, и периодичность их движения не может быть интенсивнее простой электрички. Надеюсь, в будущем на диаметрах будут курсировать только "Иволги".

При этом пассажиры утверждают, что впечатления от пребывания в "Иволге" зависят от того, на какой остановке в нее садишься. Электропоезд курсирует между Нахабино и Подольском, с остановкой в районе Курского вокзала. Чем ближе к Москве, тем меньше мест для сидения и хуже впечатления.

Как найти нужную станцию

Чтобы пассажиры метро нашли нужную пересадку на МЦД, в общественных местах установлены сотни информационных табличек. О пересадке на диаметр объявляют еще в вагоне. Так, на платформе станции метро "Курская" в глаза бросаются десятки удобных стрелок цвета "фуксия" - такое цветовое обозначение придумали для второго диаметра, чтобы он не сливался с другими линиями на схеме метро. Указатели можно увидеть на полу платформы, на висячих лайтбоксах, табличках на стенах.

Чтобы добраться до остановок МЦД на наземном транспорте, с 21 ноября изменились трассы 24 маршрутов автобусов с остановками около станций первых диаметров. Автобусы №№ 62, 96, 102, 678 и Т будут подъезжать ближе к метро и станции МЦД "Тушинская". Также пассажирам станет удобнее добираться до платформы МЦД "Красный Балтиец" с Большой Академической улицы - автобусы № 323 вместо станции метро "Петровско-Разумовская" будут ходить до МЦД через улицу Приорова.

Работа над ошибками

Оператор перевозок первых двух МЦД - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) - ответил пассажирам на негативные отзывы. В компании сообщили о намерении увеличить число вагонов в поездах, которые ходят в часы пик, а также обратились к РЖД с просьбой досрочно увеличить частоту движения на диаметрах.

В компании добавили, что в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Проблем с картами, перекодированными в кассах метро, не было. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно, уточнил оператор.

В ЦППК также подчеркнули, что по состоянию на 14:30 была зафиксирована всего одна задержка в движении поездов на диаметрах, которая составила восемь минут. "В течение дня произошло изменение расписания, и ряд электричек приезжали на станцию в другое время", - сказали представители компании пассажирам, которые в назначенное время не дождались своего состава.

О проекте МЦД

При подготовке к проекту первыми запустили МЦД-1 и МЦД-2, поскольку железнодорожная инфраструктура на участках этих направлений практически готова к работе в новом режиме. По сути каждая ветка МЦД - это часть уже существующей транспортной сети. МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и Московской области.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце Путин одобрил мегапроект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранса РФ и Московского метрополитена.

Новые железнодорожные магистрали в отличие от обычных электричек проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. Отсутствие конечных остановок на вокзалах в разы увеличило количество новых маршрутов, как в Москве, так и по области. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и МЦК.

По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 05:30 до 01:00 с интервалом 5-6 минут в часы пик. Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

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