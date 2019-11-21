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Новый порядок медосмотра при получении прав вступит в силу в июле 2020 года

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав принял решение отложить вступление в силу этих изменений
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Новый порядок получения справок для водителей и тех, кто хочет получить права, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Это следует из приказа Минздрава РФ, опубликованного в четверг на сайте ведомства.

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Ранее в четверг заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Как уточнил замминистра, за это время будет проведен дополнительный анализ методов освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность и ценовую доступность в субъектах.

"Подпункты 8 и 9 [предусматривающие сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к злоупотреблению алкоголем] пункта 6 Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2019 года, вступают в силу с 1 июля 2020 года", - говорится в документе за подписью министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин высказался насчет сообщений о росте стоимости медицинских справок для ГИБДД, подчеркнув, что отдавать такие деньги неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тыс. рублей. Глава государства также отметил, что для введения новых медицинских обследований для водителей в регионах должно появиться новое оборудование, желательно, отечественного производства.

Дополнительные анализы и стоимость справки

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Согласно новым правилам, для получения справки автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

С 20 ноября из-за ожидающихся изменений водители выстроились в длинные очереди в наркодиспансеры, в частности, в Москве, Калининградской, Воронежской, Ярославской, Оренбургской областях, Пермском крае, Татарстане.

В случае вступления приказа в силу, стоимость справки психиатра-нарколога могла вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей. Справка в Москве подорожала бы более чем в четыре раза - с 800 до 3,6 тыс. рублей. В справочных нескольких наркодиспансеров Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы сообщили ТАСС в четверг, что прием желающих производится в порядке живой очереди из-за большого наплыва людей.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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