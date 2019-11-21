Оперативный штаб по улучшению работы МЦД создан в "Российских железных дорогах"

Пользователи соцсетей в четверг сообщали о проблемах прохода через турникеты из-за сбоя в считывании карт "Тройка", также возникали проблемы с перекодировкой карт в пригородных кассах. Кроме того, из-за большого скопления пассажиров некоторые поезда шли переполненными, а на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по улучшению работы Московских центральных диаметров (МЦД) создан в компании "Российские железные дороги" (РЖД) после ряда сбоев в день начала работы диаметров. Документ о создании структуры имеется в распоряжении ТАСС.

"Российские железные дороги" создали оперативный штаб, чтобы как можно быстрее решить все вопросы, возникшие при запуске Московских центральных диаметров. Мы очень благодарны коллегам из РЖД за столь внимательное отношение к вопросам инфраструктуры МЦД - сейчас это крайне важно для пассажиров. Мы с коллегами из Московской области максимально оперативно собрали комментарии и передали их в РЖД и ЦППК (оператор перевозок "Центральная пригородная пассажирская компания" - прим. ТАСС)", - пояснил ТАСС представитель департамента транспорта Москвы.

По его словам, в работе штаба также принимает участие представитель ЦППК. Правительства Москвы и Подмосковья уже передали первые обращения и предложения от пассажиров после запуска диаметров. Они касаются навигации и дополнительного информирования на станциях и вокзалах, графика движения поездов, увеличения составности поездов "Иволга", сокращения интервалов движения, сроков открытия платформ "Волоколамск" и "Пенягино", доработки сходов на станции "Нахабино" и другие.

Представитель департамента отметил, что ведомство приняло решение увеличить информирование пассажиров в метро, разместить больше схем МЦД-1 и МЦД-2 в вагонах и на станциях, и тщательно следить за работой валидаторов в наземном транспорте Москвы и турникетов в метро.