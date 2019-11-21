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Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои публикации

В компании отметили, что новые меры приняты с целью сделать разговоры между пользователями более комфортными и безопасными

ТАСС, 21 ноября. Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, приняла решение разрешить своим пользователям скрывать ответы на свои публикации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в официальном блоге компании.

Новые меры, отметили в Twitter, были приняты с целью сделать разговоры между пользователями социальной сети более комфортными и безопасными. "Для того, чтобы предоставить больше контроля над разговорами, которые начинают [пользователи], мы протестировали функцию, позволяющую скрывать отклики на твиты, - говорится в тексте. - Мы пришли к выводу, что обновление станет новым полезным способом для регулирования разговоров".

Все зарегистрированные в социальной сети Twitter смогут воспользоваться новой функцией. Отмечается, что скрытые ответы будут помечаться серой иконкой, нажав на которую пользователи смогут увидеть содержание и ответить на "засекреченные" отклики. "Таким образом [пользователи] будут лучше контролировать свои разговоры, однако люди по-прежнему смогут видеть весь разговор полностью".

При предварительном тестировании Twitter выяснил, что большинство людей скрывали ответы, которые, по их мнению, были "неуместными и раздражающими". Примечательным, указали в компании, стал тот факт, что политики и журналисты лишь изредка прибегали к сокрытию ответов на свои твиты.

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