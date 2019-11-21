"Новую газету" оштрафовали за мат в репортаже с митинга 27 июля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мировой судебный участок номер 360 Басманного района Москвы назначил изданию "Новая газета" административный штраф в размере 200 тыс. рублей за нецензурную брань в статье о несогласованной акции 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мировой судья признал автономную некоммерческую организацию "Редакционно-издательский дом "Новая газета" виновной в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 13.21 КоАП РФ ("Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань") и назначил ей штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Назначенный судом штраф является максимальным по этой статье КоАП.

Как установил суд, на сайте "Новой газеты" с несанкционированного митинга 27 июля велся онлайн-репортаж, в котором содержалась нецензурная брань. "Информация, содержащая нецензурную лексику, была впоследствии импортирована на видеохостинг YouTube под названием "Итоги митинга: поддержите нас донатом", а также в Twitter издания", - пояснили ТАСС в суде.

В свою очередь пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева уточнила агентству, что решение о штрафе вступило в силу в четверг.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям о применении насилия к представителю власти и об участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.