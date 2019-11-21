Законопроект об обезличенных персональных данных внесут до конца года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Законопроект, вводящий понятие "обезличенных персональных данных", будет внесен в Госдуму до конца года. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак, выступая в четверг на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, документ прошел согласования в правительстве и готовится к рассмотрению в нижней палате: "Ожидаем его внесение в Госдуму до конца этого года".

"По нему [законопроекту] основная задача - это разрешить использовать обезличенные данные наших граждан для различных экономических целей. Сейчас ограничения на использование этих данных очень высокие. На самом деле их необходимо защищать также, как обычные персональные данные. Это не дает возможность участникам цифрового мира использовать эти данные для продвижения товаров и услуг, маркетинга, рекламы и так далее. Хотя на самом деле, когда они обезличены, они не несут угрозы раскрытия какой-либо информации, которая может навредить конкретному персонажу. Эта проблема законопроектом должна быть решена", - отметил Пак.

Документ "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных" разработан Минкомсвязью. Он предусматривает, что в законодательстве появится определение "обезличенных (анонимизированных) данных", обработку которых можно осуществлять без согласия владельца этих данных, поскольку они не относятся к персональным.

Также законопроектом устанавливается, что у оператора персональных данных, например, компаний появятся права осуществлять обработку этих данных для предотвращения имущественного ущерба, предупреждения и предотвращения противоправных деяний без согласия их владельца. Обрабатывать эти данные в аналитических целях также станет возможно без согласия пользователя, но в случае их обязательного обезличивания, следует из законопроекта.