В администрации Петербурга ввели должность внештатного специалиста по медицине труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга ввели в горадминистрации должность внештатного специалиста по медицине труда для усовершенствования оказания медпомощи населению на предприятиях. Об этом сообщила назначенная на должность доцент кафедры госпитальной терапии Санкт-Петербургского госуниверситета Татьяна Веселова.

"Почти треть жизни человек проводит на работе и это, как правило, основные годы жизни человека. Соответственно, нужно заниматься укреплением здоровья именно в этот период, и повышать доступность медицинской помощи на рабочих местах", - сказала Веселова.

Она также займется оказанием методической помощи поликлиникам и разработкой мер для повышения конкурентоспособности медицинских госорганизаций на рынке медосмотров.

"Одной из таких мер может стать рейтингование медицинских организаций на основании независимой оценки с целью обеспечения условий общественного контроля за условиями оказания медицинских услуг", - сказала Веселова. "Учитывая современные технологии, не обязательно будет открытие кабинетов при предприятиях, организация здравпунктов. Это вполне может быть организация телемедицинских консультаций участковыми врачами, терапевтами, оказание медицинских услуг на базе мобильных комплексов, которые будут выезжать на предприятия", - считает она.