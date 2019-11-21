Архив Колчака продали за более чем €3 млн

"Аукцион прошел с большим успехом. Торги по большинству лотов показали, что коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены", - сообщила корреспонденту официальный представитель Drouot Матильд Феннебреск.

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Цена проданных в четверг с аукциона в Париже архива и библиотеки адмирала Александра Колчака (1873-1920) составила €3,012 тыс. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили представители торгового дома Drouot.

Так, если паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, ожидалось продать за €1-2 тыс., то в результате множества наценок коллекционеров цена поднялась до €82 тыс. Наградной лист ордена Святого Георгия, которым адмирала удостоил царь Николай II, достиг в ходе торгов цены в €211 тыс. Фотография, на которой Колчак заснят за рабочим столом в царской офицерской форме, была продана за €12 тыс. при ожидавшейся цене в €600-700. Именно это фото послужило для оформления досье нынешнего аукциона.

Особо редкая фотография Александра Колчака в детстве, сделанная в петербургской фотостудии "Вестли-сын", была продана за €32,5 тыс. при эстимейте в €5-8 тыс. Цена фотографии Колчака в адмиральском мундире составила €22 тыс. Послужной список капитана 1-го ранга Колчака был продан за €24 тыс., почти в пять раз превысив ожидаемую цену. Телеграмма Колчаку, подписанная Александром Керенским, в которой "предлагается принять меры к охране бывшей царской семьи по соглашению с местным комиссаром Временного правительства", достигла цены в €27 тыс., также пятикратно превысив ожидаемую.

Приказ по Черноморскому флоту, подписанный в Севастополе в июле 1916 года, был продан с торгов за €10,5 тыс. В его тексте, в частности, сказано: "Сегодня исполнилось два года со дня начала войны. Поздравляю Черноморский флот с третьим годом военных действий. Да угодно будет Господу, чтобы этот новый год войны был годом успехов и побед наших и союзных армий и флотов, годом славы воинской, годом исполнения военных замыслов".

Омская декларация

До €89 тыс. (с учетом аукционного сбора) дошла цена за уникальную рукописную декларацию правительства Колчака, составленную в Омске 23 февраля 1919 года. "Русское правительство во главе с Верховным правителем, адмиралом Колчаком, приняло на себя задачу ввести воссоединенную и возрожденную Россию в круг великих демократий мира. Имея в виду эту цель, правительство без устали работало в течение последних восьми месяцев, объединив вокруг себя деятельные и жизнеспособные элементы страны, накапливая силы и средства богатого и могучего народа, уставшего от долгой борьбы", - говорится в пятистраничном тексте декларации.

Цена за Евангелие с собственноручной пометкой Александра Колчака "7 июля 1900. Русская полярная экспедиция 1900-1902 гг.", составила €65 тыс. Книга ценна и тем, что сын адмирала взял ее с собой, когда отправился служить во французской армии в годы Второй мировой войны. Его рукой сделана пометка "Война с Германией 1939-1940".

Различные телеграммы Колчака при ожидавшейся цене в €600-700, уходили с молотка за €2-3 тыс. и даже €7 тыс. Письма Софьи Федоровны Колчак, супруги адмирала, продавались в среднем по €400-500, ее дневники - по €1,5-2,5 тыс. за тетрадь.

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил на Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года был назначен командиром Минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему было присвоено звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.