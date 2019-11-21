Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно. Встреча главы государства с семьями погибших состоялась в четверг вечером в Кремле.

"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования", - сказал Путин. Он отметил, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. "На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", - подчеркнул президент.

Он отметил, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию - защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг. "Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них", - обратился Путин к семьям погибших.

Президент подчеркнул, что у них была, "действительно, особая миссия". "Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу - это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны", - добавил Путин, отметив, что каждый из посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса.

"И каждый [из них] внес свой незаменимый вклад в укрепление российского государства", - заключил глава государства. Он подчеркнул: "Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие".

Путин считает, что эти посмертные ордена должны по праву храниться в семьях погибших. Он отметил, что все люди смертны, но важно, как человек прожил жизнь. "Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", - сказал президент. Путин заверил, что и он сам, его коллеги всегда готовы будут оказать поддержку. После этого общение главы государства с родственниками погибших продолжилось в неформальной обстановке за чаепитием.