{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин вручил награды семьям сотрудников, погибших при ЧП под Северодвинском

Президент отметил, что погибшие выбрали для себя особую миссию - защищать Россию - и до конца с честью выполнили свой долг
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно. Встреча главы государства с семьями погибших состоялась в четверг вечером в Кремле.

"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования", - сказал Путин. Он отметил, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. "На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", - подчеркнул президент.

Он отметил, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию - защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг. "Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них", - обратился Путин к семьям погибших.

Президент подчеркнул, что у них была, "действительно, особая миссия". "Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу - это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны", - добавил Путин, отметив, что каждый из посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса.

"И каждый [из них] внес свой незаменимый вклад в укрепление российского государства", - заключил глава государства. Он подчеркнул: "Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие".

Путин считает, что эти посмертные ордена должны по праву храниться в семьях погибших. Он отметил, что все люди смертны, но важно, как человек прожил жизнь. "Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", - сказал президент. Путин заверил, что и он сам, его коллеги всегда готовы будут оказать поддержку. После этого общение главы государства с родственниками погибших продолжилось в неформальной обстановке за чаепитием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Архив Колчака продали за более чем €3 млн
Например, фотография, на которой адмирал заснят за рабочим столом в царской офицерской форме, была продана за €12 тыс. при ожидавшейся цене в €600-700
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС