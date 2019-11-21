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Участника "Детского Евровидения" из России выписали из больницы

Здоровью Денберела Ооржака ничего не угрожает

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участника конкурса "Детское Евровидение-2019" Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше. Об этом сообщили ТАСС в ночь на пятницу в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого, в которой он обучается.

"13-летнего Денберела Ооржака выписали из больницы города Гливице. Мальчик чувствует себя хорошо, и его здоровью ничего не угрожает. Не так давно он приехал в гостиницу, где встретился с Татьяной Меженцевой и другими участниками "Детского Евровидения - 2019", - сообщили в Академии.

По словам самого мальчика, он готов продолжить конкурсную борьбу. "Спасибо всем, кто переживал за меня за их теплые слова и поддержку. Я в порядке, чувствую себя хорошо. 24 ноября мы с Таней выступим в финале "Детского Евровидения-2019", - процитировала его пресс-служба.

В пятницу российский дуэт вернется к репетициям конкурсной песни A time for us.

20 ноября во время репетиции в городе Гливице, где состоится финал "Детского Евровидения", Денберел почувствовал себя плохо. Мальчик был доставлен в больницу в сопровождении бабушки и представителей российской делегации.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой должен выступить третьим на конкурсе "Детское Евровидение - 2019", финал которого пройдет 24 ноября.

Теги
Россия
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