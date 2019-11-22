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Историки установили троих причастных к геноциду в детском доме Ейска в 1942 году

Следственным органам предоставили архивные документы допросов очевидцев

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Фигурантами уголовного дела о геноциде по факту массового убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году, возбужденного СК России в этом году, стали три фашистских оккупанта, которые ранее не привлекались к ответственности. Об этом ТАСС в пятницу сообщила замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

В октябре СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Геноцид" по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска, обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска, тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления, а остальные ответственности не понесли.

"Уголовное дело возбуждено по троим нацистам. Мы предоставили следственным органам архивные документы допросов очевидцев в 1943 году, где упоминались три фамилии, которые в судебных процессах 1943 и 1963 годов не фигурировали. Именно в отношении них расследуется это уголовное дело. Среди них комендант города, обер-лейтенант", - сказала Сидоренко.

Официальными подробностями по этому делу от правоохранительных органов ТАСС пока не располагает, поскольку они не разглашаются в интересах следствия. Расследование проводится правоохранительными органами в тесном взаимодействии с музеем, так как учреждение является практически единственным носителем справочной информации. По словам замдиректора музея, возможно, в ходе расследования правоохранительные структуры смогут изучить материалы немецких архивов.

Также Сидоренко рассказала ТАСС, что впервые с 1943 года планируется отыскать первоначальное место захоронения погибших воспитанников детского дома.

"Тогда детей увезли в душегубках в определенное место и выбросили в яму. В 1943 году, когда работала чрезвычайная комиссия, была проведена эксгумация тел и перезахоронение на городском кладбище. По документам, не все 214 погибших при эксгумации были обнаружены в могиле. Также в соответствии с архивными документами к месту перезахоронения было подвезено порядка 50 гробов, поэтому мы совместно со следственными органами будем искать то место, где были первоначально погребены воспитанники детского дома", - сказала Сидоренко, отметив, что с 1943 года поисковые работы никогда не проводились и факт перезахоронения всех погибших нуждается в проверке.

Дело о трагедии в детском доме

Представитель музея также рассказала ТАСС о том, что историкам удалось отыскать потомков одного из выживших воспитанников детского дома.

"Были убиты дети в возрасте от 5 до 16 лет, естественно, потомков тех, кто убит, нет. Были несколько выживших, это те, кто в момент трагедии находились не на территории самого детского дома, а на подсобном хозяйстве. Откликнулась семья Григория Асауленко, они живут в Крыму. Он не был основным свидетелем и узнал о случившемся на следующий день после трагедии, 11 октября, когда вернулся с подсобного хозяйства, люди, живущие по соседству, рассказали ему, что произошло", - пояснила Сидоренко.

Она добавила, что после событий в Ейске Григорий Асауленко уехал в Крым, где обзавелся семьей, у него родился сын, его семья до сих пор проживает в городе Джанкой. Недавно музей передал им книгу, написанную в память о событиях в том детском доме.

В октябре ФСБ рассекретила национальности и даты рождения порядка 200 воспитанников детского дома, которые были убиты в Ейске во времена Великой Отечественной войны, среди них результаты судебно-медицинских экспертиз, показания свидетелей. Документы переданы на хранение в музее ФСБ в Краснодаре. В память о тех событиях в музее в Ейске в октябре прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, убитых в период оккупации Северного Кавказа. В рамках конференции состоялась акция "Свеча памяти", были возложены цветы на братскую могилу тех самых погибших детей.

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли эвакуированных детей из детского дома в Симферополе, порядка 200 человек. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили. Все погибшие дети имели инвалидность.

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РоссияКраснодарский край
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