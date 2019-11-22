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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: запрос на обновление партии власти подразумевает ее омоложение, сближение с людьми

Ранее результаты опроса показали, что две трети респондентов считают, что в России нужна партия власти, но необходимо ее обновление

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Запрос на обновление партии власти, который фиксируют российские социологи, подразумевает ее омоложение и сближение с людьми. Об этом заявил в пятницу ТАСС генеральный директор Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, комментируя результаты совместного исследования ВЦИОМ и Института развития парламентаризма "Прекрасная "Единая Россия" будущего".

Согласно этому исследованию, опубликованному в четверг, две трети респондентов считают, что партия власти в России нужна, при этом в обществе существует запрос на обновление таковой.

"Исследование ВЦИОМ показало, что для россиян партия власти - это не случайность, не эпизод, а важный институт политической системы. Ее важнейшие функции - обеспечивать стабильность государства, идеологическую составляющую политики и связь власти с народом", - пояснил Федоров.

По его словам, "запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание - сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав", обновить руководящие органы. "И, наоборот, отказ от партии власти не приветствуется, так как грозит политической дестабилизацией и ослаблением государства", - добавил глава ВЦИОМ.

Данные исследования

Исследование ВЦИОМ и Института развития парламентаризма ставило цель выявить, каким видят институт партии власти российские избиратели и каким они хотят видеть его в будущем.

Согласно исследованию, 63% опрошенных граждан уверены, что партия власти в России есть, только 24% не согласны с этим, при этом две трети респондентов (66%) считают, что партия власти в России нужна. Кроме того, 69% опрошенных полагают, что партия власти должна нести ответственность за действия не только своих членов, но и всех госчиновников независимо от их партийной принадлежности.

При этом социологи фиксируют запрос на обновление "Единой России" в качестве партии власти. Под ним они понимают "требование придать ей [партии власти] больше веса и полномочий, повысить ее эффективность в деле решения жизненных проблем общества и страны в целом". Именно такой большинству российских избирателей видится "Прекрасная "Единая Россия" будущего", отмечается в материалах ВЦИОМ.

Отношению россиян к "Единой России" было посвящено и закрытое исследование ВЦИОМ, данные которого в среду опубликовала газета "Коммерсантъ". Согласно материалам опроса от 17 ноября, электоральный рейтинг партии равен 34%, при этом у единороссов "самый высокий процент допустимого голосования" - 60%, то есть "потенциально 60% россиян готовы отдать свои голоса "Единой России", отмечало издание.

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РоссияОпросы общественного мнения
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