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Опыт КБР в организации паллиативной помощи будет рекомендован регионам РФ

Республика входит в число участников проекта "Регион заботы" по развитию паллиативной помощи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Опыт Кабардино-Балкарии, где создано одно из лучших в стране отделений паллиативной помощи детям, будет рекомендован другим российским регионам, сообщила в пятницу ТАСС идеолог проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" Анна Федермессер.

Она пояснила, что сотрудничество с КБР началось в рамках проекта "Регион заботы" - республике было предложено помочь в разработке региональной программы развития паллиативной помощи. "Кабардино-Балкария - совершенно удивительный регион. Не нам их учить помогать неизлечимо больным детям, а нам у них учиться. Мы будем стараться, чтобы их опыт организации детской паллиативной помощи в стационаре и на дому транслировался в другие регионы", - сказала Федермессер.

Эксперт отметила, что у руководства региона есть понимание того, что такое паллиативная помощь, и хотя специалистов катастрофически не хватает, опытные люди в КБР все-таки есть. На базе бывшего дома ребенка создано отделение паллиативной помощи детям - и это одна из "лучших практик" в стране.

"В этом учреждении действительно хозяева - дети, здесь у детей рулит детство, а не болезнь, чудесный персонал, замечательное место - и это та модель, которую нужно тиражировать в стране. Это учреждение будет описано региональным руководителем проекта ОНФ, и в другом регионе специалист, взяв в руки методичку, сможет использовать как образец такой вариант организации паллиативной помощи. Тем более, что дома ребенка типовые, и сейчас в стране многие из них перепрофилируются или закрываются", - сказала Федермессер.

Она добавила, что КБР входит в число участников проекта "Регион заботы" по развитию паллиативной помощи. Программа для нее уже разработана и проходит согласование.

Проект ОНФ по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах РФ, Севастополь будет 26-м. Итогом работы должно стать создать эталон региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируется обучение персонала, учреждение премии для врачей, фельдшеров и медсестер, а также для организаций, которые занимаются оказанием паллиативной помощи.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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