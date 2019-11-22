Ветеранам труда и "детям войны" Приморья компенсируют половину стоимости проезда

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья компенсируют половину стоимости проезда ветеранам труда и "детям войны" в крае. Льгота начнет действовать уже в следующем году, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья.

В настоящее время власти региона подготовили соответствующие законопроекты, которые проходят окончательный этап согласования.

"Данные категории граждан смогут компенсировать половину стоимости проезда на городском, пригородном и междугородном транспорте в пределах региона, в том числе на местных авиалиниях, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера", - цитирует пресс-служба слова первого вице-губернатора Веры Щербиной.

В новом законопроекте также предусмотрели индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда, реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий и труженикам тыла. Также законопроект уточняет категорию лиц, которые имеют право на компенсацию за проезд при сопровождении инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.

Ранее власти Приморья расширили список категорий граждан, которым могут присвоить звание "Ветеран труда Приморского края". Теперь получить звание могут и активисты профсоюзных организаций, имеющие почетные грамоты и отработавшие на предприятиях не менее 15 лет. Всего в крае работает два объединения профсоюзов.

По данным пресс-службы администрации, социальные выплаты в крае предусмотрены в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.