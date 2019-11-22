{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор предупредил об опасности наступления "пост-антибиотической эры"

Неправильное использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии становятся устойчивы к ним. Если препараты будут продолжать нерационально использовать, незначительные травмы вновь могут стать смертельными, заявили в ведомстве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Резистентность - устойчивость инфекций - к антибиотикам развивается из-за их неоправданного назначения или неправильного использования. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На эту тему

"Развитие устойчивости к антибиотикам в первую очередь обусловлено их неоправданным назначением и неправильным использованием. Антибиотики часто выписывают врачи без достаточных на то оснований, в качестве "перестраховки", а возможность свободно приобрести препараты без рецепта позволяет и самим пациентам применять их при малейшем недомогании", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, если антибиотики будут продолжать нерационально использовать, то в ближайшие 10-15 лет может появиться инфекционное заболевание, которое приведет к смерти не менее 30 миллионов человек. "Если ситуация не изменится, на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными, какими и были до открытия антибиотиков", - добавляют в ведомстве.

Для предотвращения развития устойчивости к антибиотикам в Роспотребнадзоре рекомендуют принимать препараты только по назначению врача, соблюдать его рекомендации, не приобретать их самостоятельно и не требовать назначения при отсутствии необходимости, которую определяет специалист. Кроме того, никогда не нужно давать свои антибиотики другим людям.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число абортов в Приморье сократилось почти в шесть раз с 2014 года
В 2019 году искусственно прервали беременность более 1 тыс. женщин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС