Роспотребнадзор предупредил об опасности наступления "пост-антибиотической эры"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Резистентность - устойчивость инфекций - к антибиотикам развивается из-за их неоправданного назначения или неправильного использования. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Развитие устойчивости к антибиотикам в первую очередь обусловлено их неоправданным назначением и неправильным использованием. Антибиотики часто выписывают врачи без достаточных на то оснований, в качестве "перестраховки", а возможность свободно приобрести препараты без рецепта позволяет и самим пациентам применять их при малейшем недомогании", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, если антибиотики будут продолжать нерационально использовать, то в ближайшие 10-15 лет может появиться инфекционное заболевание, которое приведет к смерти не менее 30 миллионов человек. "Если ситуация не изменится, на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными, какими и были до открытия антибиотиков", - добавляют в ведомстве.

Для предотвращения развития устойчивости к антибиотикам в Роспотребнадзоре рекомендуют принимать препараты только по назначению врача, соблюдать его рекомендации, не приобретать их самостоятельно и не требовать назначения при отсутствии необходимости, которую определяет специалист. Кроме того, никогда не нужно давать свои антибиотики другим людям.