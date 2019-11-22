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Обновлено 

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

По данным следствия, в результате действий Марины Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержана глава городского округа Чехов. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей.

"В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения", - сказала Врадий. По ее словам, обвиняемая также будет проверяться на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и подмосковного главка МВД.

Новость обновлена (10:27 мск) - добавлены подробности

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