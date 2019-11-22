Бренд Victoriaʼs Secret впервые отменил свой ежегодный показ

Бренд Victoriaʼs Secret впервые за 25 лет отменил свой ежегодный показ нижнего белья. В последние несколько лет Victoriaʼs Secret Fashion Show продолжает терять аудиторию, пишет издание Fortune со ссылкой на Стюарта Бургдорфера - финансового директора компании L Brands, которая владеет маркой.

"Хотя в определенное время шоу и было событием для поп-культуры, но в последние несколько лет оно теряло зрителей", - сообщил Бургдорф, добавив, что показ никак не влияет на коммерческие показатели.

По словам представителя L Brands, компания продолжит взаимодействие со своими клиентами, но уже в новом формате. Бургдорф пообещал, что в рождественский сезон Victoria's Secret устроит нечто "похожее по масштабу на показ мод".

В последние годы продажи Victoriaʼs Secret продолжают падать. Так, в последнем квартале они уменьшились на 7% по сравнению с сокращением на 2% за тот же период прошлого года. За исключением небольшого роста в первом квартале 2018 года, розничные продажи Victoria's Secret снижались каждый отчетный период начиная с конца 2016 года. Как отмечают эксперты, это может быть связано с тем, что бренд все меньше отвечает идеалам женщин так называемого поколения #MeToo.

Проведенный впервые в 1995 году показ Victoriaʼs Secret быстро стал культовым событием в мире фэшн-индустрии и сразу же привлек миллионы телезрителей. Благодаря показу, такие представительницы бренда ("ангелы") как Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен и Хайди Клум закрепили за собой статус супермоделей.