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Санкт-Петербург и финский Лахти подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии

В мэрии финского города подчеркнули, что сотрудничество поможет укреплять устойчивое развитие городов и воспользоваться лучшими практиками для защиты окружающей среды

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Комитеты по экологии Санкт-Петербурга и финского города Лахти в пятницу подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Лахти.

"Оба города взяли на себя обязательства по продвижению мероприятий и совместных проектов, которые будут проводиться в связи с присвоением Лахти звания Зеленой столицы Европы 2021 года, по укреплению охраны водных ресурсов в городах для защиты Балтийского моря, сотрудничества по другим проектам по защите окружающей среды и взаимодействия экспертов, среди прочего, в области циркулярной экономики и по вопросам качества воздуха", - пояснила мэрия.

Со стороны Лахти соглашение подписал директор департамента по строительству и экологическому надзору Мика Кемппайнен, со стороны Санкт-Петербурга - председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

Сотрудничество двух городов, подчеркнули в мэрии Лахти, поможет укреплять их устойчивое развитие и воспользоваться лучшими практиками для защиты окружающей среды.

Взаимодействие между комитетами по экологии Лахти и Санкт-Петербурга началось еще в 1990-е годы и охватило вопросы экологического образования и охраны водных ресурсов.

Теги
ФинляндияРоссияСанкт-Петербург
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