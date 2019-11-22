Кабмин утвердил концепцию развития благотворительности в России на период до 2025 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию поддержки развития благотворительной деятельности в стране на период до 2025 года. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Кабмин поручил федеральным ведомствам обеспечить реализацию этой концепции в пределах имеющихся бюджетных ассигнований, а властям регионов РФ рекомендовал учитывать положения данного документа при подготовке своих программ социально-экономического развития, а также разработать меры, направленные на содействие развитию благотворительной деятельности.

Одновременно с принятием нового документа правительство РФ признало утратившей силу принятую в 2009 году концепцию содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ. Отдельная концепция развития добровольчества (волонтерства) была утверждена в 2018 году.

Льготы и другие меры поддержки

"Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, коммерческих организаций и физических лиц является значимым фактором развития общества", - говорится в тексте концепции. Среди ключевых задач содействия такой деятельности названо развитие массового участия в благотворительности, повышение эффективности работы благотворительных организаций. Как указано в концепции, речь идет, например, об установлении специального статуса для благотворительных организаций, отвечающих требованиям к уровню прозрачности их деятельности и квалификации сотрудников. В частности, меры поддержки благотворительных организаций предусматривают дополнительные налоговые льготы, включение в систему обязательного страхования вкладов и так далее. Кроме того, расширение налоговых стимулов предусмотрено и для самих жертвователей - как для граждан, так и для юридических лиц.

Для распространения лучшей практики в сфере благотворительности предусмотрено формирование рейтингов соответствующих программ и проектов, их поддержка через предоставление государственных субсидий социально-ориентированным НКО и президентских грантов на развитие гражданского общества.

В концепции говорится также о развитии системы подготовки кадров для благотворительных организаций, в том числе - об отражении этой темы в программах высшего и профессионального образования. Для повышения же внимания к благотворительности со стороны СМИ концепцией предусмотрено, в частности, включение соответствующего курса в образовательные программы факультетов журналистики.

Повышение прозрачности

Согласно концепции, в законодательстве РФ должны быть определены порядок регулярного раскрытия информации о результатах деятельности благотворительных организаций и другие требования, касающиеся прозрачности работы таких структур. При этом в рамках законодательного регулирования благотворительности предусматривается в том числе "обеспечение эффективного предотвращения и пресечения мошеннической деятельности, осуществляемой под видом сбора" пожертвований.

Ряд мер, предусмотренных концепцией, направлен и на развитие международной деятельности в этой сфере, в том числе - на содействие осуществлению российскими организациями благотворительности за рубежом и иностранными - в России.

В заключительной части концепции указано, что основными результатами ее реализации должны стать, в частности, повышение доверия граждан к благотворительным и иным некоммерческим организациям, увеличение количества таких НКО и фондов, расширение объемов пожертвований и увеличение числа граждан - участников благотворительности, и так далее.