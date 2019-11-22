{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск Кормухиной к Гагариной из-за песни Цоя "Кукушка"

Песня в аранжировке Константина Меладзе стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь". Ольга Кормухина заметила сходство между этой аранжировкой и созданной ее супругом Алексеем Беловым в 2011 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 18 декабря начнет слушания по существу иска певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по иску назначено на 18 декабря", - сказал собеседник агентства.

Как указывается в иске, в 2011 году аранжировку песни "Кукушка" для Кормухиной написал ее супруг, музыкант Алексей Белов. Позже Кормухина услышала ту же песню в исполнении Гагариной, аранжировщиком был указан Константин Меладзе. Песня в новой аранжировке стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь" (2015 год). Кормухина заметила сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Истец просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. Ответчики с иском не согласны.

Реклама на ТАСС
Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заверил, что эта ошибка будет исправлена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС