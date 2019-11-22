Суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск Кормухиной к Гагариной из-за песни Цоя "Кукушка"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 18 декабря начнет слушания по существу иска певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по иску назначено на 18 декабря", - сказал собеседник агентства.

Как указывается в иске, в 2011 году аранжировку песни "Кукушка" для Кормухиной написал ее супруг, музыкант Алексей Белов. Позже Кормухина услышала ту же песню в исполнении Гагариной, аранжировщиком был указан Константин Меладзе. Песня в новой аранжировке стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь" (2015 год). Кормухина заметила сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Истец просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. Ответчики с иском не согласны.