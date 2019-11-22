Демонтаж старого саркофага на Чернобыльской АЭС задерживается из-за судебных тяжб

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Чернобыльская АЭС" (ГСП "ЧАЭС") признало победителем тендера на проведение строительных работ на саркофаге над четвертым энергоблоком ЧАЭС компанию, предложения которой не соответствуют требованиям тендерной документации. Об этом сообщила Государственная аудиторская служба Украины.

Еще на 100 лет. Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

"В июле Госаудитслужба провела мониторинг закупки строительных работ по объекту "Укрытие" ГСП "ЧАЭС". По результатам проверки предложения двух предприятий оказались не отвечающими требованиям тендерной документации", - говорится в сообщении.

Госаудитслужба отмечает, что ООО "СК "Укрстроймонтаж" в подтверждение опыта выполнения аналогичного договора строительных работ предоставило договор в неполном объеме, а также не предоставило всей информации о технических данных по проекту. В свою очередь ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг" в подтверждение исполнения договора предоставило лишь часть контракта и не предоставило положительного письма-отклика непосредственно от заказчика объекта строительства - ГСП "ЧАЭС".

Заказчик работ не учел замечания аудиторов и допустил участников к тендеру. "Чернобыльская АЭС" обжаловала в суде заключение Госаудитслужбы в Киевском окружном административном суде, который стал на сторону заказчика.

"Рассмотрение дела судом проходили в письменном производстве по правилам упрощенного искового производства, несмотря на стоимость закупки на сумму почти 2,1 млрд гривен ($84 млн) и ее сложную специфику. Также решения приняты без полного выяснения обстоятельств дела и без предоставления правовой оценки доказательствам Госаудитслужбы почти по всем нарушениям, изложенным в заключении", - прокомментировали решение суда в ведомстве.

Решение суда аудитслужба обжаловала в Шестом апелляционном административном суде и ждет его решения.

Что будут демонтировать

После ввода 10 июля 2019 года в эксплуатацию новой защитной арки над разрушенным четвертым энергоблоком АЭС, строительство которой велось 12 лет, необходимо демонтировать старый саркофаг - "Укрытие". Соответствующий договор ГСП "ЧАЭС" подписало с ООО "СК "Укрстроймонтаж", которое ранее уже выполняло работы в зоне отчуждения. Подрядчик до конца 2023 года должен будет демонтировать 18 конструкций "Укрытия", вероятность обрушения которых самая высокая, и вывезти радиоактивные отходы в пункт захоронения. Однако в текущем году на реализацию проекта собираются выделить лишь 200 тыс. гривен - исключительно на предпроектные работы.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить комплекс работ "под ключ". Вместе с этим подрядчику необходимо организовать медобследование персонала и при необходимости предоставлять ему первую помощь, управлять радиационной и общей безопасностью, осуществлять научно-техническое сопровождение проекта, а также поддержку при взаимодействии с регулирующими органами.

После демонтажа, согласно договору, подрядчик должен будет перевезти радиоактивные, а также бытовые и строительные отходы в пункты для захоронения на полигон твердых бытовых отходов "Лелив" (бывшее село Лелив Иванковского района) или в пункт захоронения радиоактивных отходов "Буряковка" (бывшее село Буряковка Иванковского района).

Все работы по договору подрядчику необходимо закончить до 20 декабря 2023 года.

Борьба за тендер

Свои предложения для участия в тендере подали четыре компании - ООО "СК "Укрстроймонтаж", ООО "Ютем-Инжиниринг", ООО "Менерго" и корпорация "Укртрансбуд". Последние две компании к аукциону допущены не были. Из участвовавших в тендере двух компаний предложение ООО "СК "Укрстроймонтаж" оказалось самым выгодным.

После проведения аукциона, 17 июля в Госаудитслужбе приняли решение провести мониторинг закупки. 23 июля были опубликованы результаты проверки, согласно которым заказчик допустил нарушения при рассмотрении тендерных предложений ООО "Ютем-Инжиниринг" и ООО "СК "Укрстроймонтаж", поскольку они не соответствовали тендерным условиям. В частности, победитель торгов ООО "СК "Укрстроймонтаж" не предоставило технические данные по проекту, а именно - общее количество трудозатрат, общее количество радиоактивных отходов, основные решения по обращению с этими отходами и по использованию средств индивидуальной защиты от радиационного загрязнения. Госаудитслужба обязала заказчика устранить допущенные нарушения в течение пяти дней или предоставить аргументированные возражения, однако на 31 июля ответ опубликован не был.