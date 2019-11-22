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Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заверил, что эта ошибка будет исправлена
Заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
© Сергей Карпухин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России совершило ошибку, приняв новый порядок медосвидетельствования на право получения водительского удостоверения, сказал журналистам в пятницу в Екатеринбурге первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

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"Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда. Как видите, Минздрав нашел такой способ - необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена", - сказал Буксман.

Буксман сообщил, что прокуратура дополнительно изучит вопрос с новым порядком медицинского освидетельствования водителей и его стоимостью. "Да, будем изучать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале июля Минздрав РФ предложил ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились длинные очереди в наркодиспансеры. После нововведений стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

В четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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