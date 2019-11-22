Директор ФСИН опроверг опасения правозащитников об ужесточении отношения к заключенным

РЯЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников опроверг опасения ряда правозащитников о том, что с его приходом может пойти ужесточение отношения к заключенным.

"Бояться должны только те, кому есть чего бояться", - сказал он, отвечая на вопросы информагентств в перерыве проходящего в Рязани VI Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление".

"В лице правозащитников нам бы хотелось иметь союзников, которые были бы вместе с нами, подсказывали нам, а где-то и помогали совершенствовать условия содержания осужденных и условия режима, потому что делать условия более жесткими или принимать какие-то репрессивные меры, наверное, уже не то время, и мы уже не те люди. Также как меняется страна, меняется и наша служба", - сказал Калашников.

"Мы поддерживаем тех правозащитников, кто болеет за страну, мы вместе работаем - есть наблюдательные комиссии, есть уполномоченные по правам человека, по правам ребенка. С ними у нас самое плотное сотрудничество во всех территориальных органах и мы делаем одно общее дело", - отметил директор ФСИН России.

Международный форум, где принимают участие делегации из 15 стран, по его словам, также направлен на улучшение уголовно-исполнительной системы России. "Мы говорим о существующих проблемах, обсуждаем их, вырабатываем новые пути решения. Присутствие иностранных делегаций наших коллег из разных стран позволяет нам впитывать тот опыт, которым они располагают. Надо брать положительное, перенимать и вместе работать", - заметил Александр Калашников. В рамках форума он провел встречи с рядом делегаций, в том числе из Швейцарии. "Есть полный контакт, желание к совершенствованию нашей службы. Я думаю, что у нас должно получиться", - считает он.

В этом году форум приурочен к 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы и 85-летию основания Академии ФСИН России.