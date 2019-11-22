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Глава ФСИН рассказал, сколько стоит нелегально пронести телефон в колонию

Александр Калашников отметил, что за это сотрудники могут получить четыре-пять тысяч рублей, при зарплате в 18-20 тыс. рублей у них могут возникнуть мысли о быстром обогащении

РЯЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Возможность ФСИН сбивать или принудительно приземлять беспилотники - это один из способов борьбы с доставкой мобильных телефонов и наркотиков в колонии. Об этом директор ФСИН России Александр Калашников сообщил журналистам в пятницу в Рязани, где проходит VI Международный пенитенциарный форум "Преступление, наказание, исправление".

"В условиях ФСИН беспилотники - это тот инструмент, с помощью которого телефоны, наркотики доставляются в колонии. Если мы получим право беспрепятственно их сажать, один из способов доставки будет ликвидирован", - пояснил он.

"Конечно, нужно работать и с личным составом, потому что при зарплате в 18-20 тыс. рублей у человека могут возникнуть мысли о быстром обогащении, для него четыре-пять тысяч рублей, которые он получит за перенос этого телефона, очень серьезная сумма. Нужно работать с людьми, объяснять, что это то преступление, которое будет раскрыто, он понесет наказание", - сказал Калашников.

Он считает реальным решение проблемы наличия незаконных мобильных телефонов у заключенных. "Честно говоря, если есть желание, то это возможно. Это позволяют сделать технические возможности аппаратуры, которая в настоящее время находится в правоохранительных структурах. При помощи наших коллег из ФСБ, из МВД и при наличии у нас соответствующей аппаратуры, при поддержке правительства и законодательных органов мы это все можем сделать", - сказал директор ФСИН.

"При помощи наших коллег мы можем выявить, сколько сотовых телефонов находится на территории того или иного объекта, и потом в рамках обысковых мероприятий их изъять. Было бы желание администрации (учреждения) и наличие технических возможностей и кадрового потенциала, который готов и хочет это сделать. Я думаю, что мы к этому придем, будем в ближайшее время работать в этом направлении", - сказал Калашников.

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РоссияКалашников, Александр Петрович
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