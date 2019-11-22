Родные жертв домашнего насилия потребовали проверки в отношении замглавы Минюста

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Родственники четырех женщин, ставших жертвами домашнего насилия, написали письмо главе Минюста РФ Александру Коновалову с требованием проверить на профпригодность своего заместителя, заявившего о существенном преувеличении этой проблемы. Об этом ТАСС сообщили в правозащитной организации "Зона права", юристы которой оказывают правовую помощь потерпевшим.

"Сегодня родственники четырех женщин, умерших от рук домашних тиранов, направили письмо министру юстиции России Александру Коновалову, в котором попросили провести служебную проверку в отношении своего заместителя Максима Гальперина. Речь идет о родных женщин, которые погибли в результате домашнего насилия в Северной Осетии, Чувашии, Орловской и Самарской областях", - сказали агентству. Среди авторов письма - отец Яны Савчук, убитой сожителем в Орле, где местный участковый заявила ей, что "приедет, если будет труп".

"Мы выражаем глубокое возмущение в связи с позицией официального представителя РФ при ЕСПЧ и поставили перед главой Минюста вопрос о профессиональной пригодности его заместителя и соответствия его занимаемой должности", - отмечается в письме. Поводом для обращения послужила позиция Гальперина как уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека по жалобе четырех пострадавших от домашних тиранов женщин, рассматриваемой в ЕСПЧ. По мнению Гальперина, масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьезность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России существенно преувеличены.