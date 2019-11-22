Комитет СФ поддержал закон о праве силовиков пресекать полеты беспилотников-нарушителей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании в пятницу принял решение рекомендовать палате одобрить закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их.

В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получают право пресекать полеты дронов-нарушителей "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов", говорится в сопроводительных материалах. Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями указанных ведомств.

"Проект федерального закона направлен на обеспечение общественной безопасности, в первую очередь на защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения культурно-массовых (концертов, фестивалей, футбольных матчей и других) и публичных мероприятий, защищенности критически важных объектов (электростанций, химических предприятий), а также объектов транспортной (морских портов, железнодорожных вокзалов, магистралей), информационной и телекоммуникационной инфраструктуры (стационарных и мобильных пунктов государственного управления) от противоправного использования беспилотных воздушных судов", - говорится в пояснительной записке.

Перед рассмотрением документа в третьем чтении депутаты вернули его к процедуре второго чтения, чтобы дополнить перечень ведомств, наделяемых указанными полномочиями, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России. ФСИН, в частности, разрешают пресекать нахождение беспилотных воздушных судов над исправительными учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования.

В зависимости от наименования ведомства закон дает право их представителям временно ограничивать или запрещать несанкционированное нахождение беспилотников в воздушном пространстве над местом проведения массового мероприятия и прилегающих к нему отдельных зонах воздушного пространства, временно ограничивать или запрещать их нахождение в воздухе для защиты жизни, здоровья и имущества граждан, в целях проведения неотложных следственных действий, оперативно-разыскных и антитеррористических мероприятий, для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, а также над местами выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач.