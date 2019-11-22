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"Билайн" и "Лиза Алерт" запустили приложение для поиска пропавших детей и пожилых в городе

Приложение доступно для абонентов всех операторов связи, стоимость - 180 рублей в месяц

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мобильный оператор "Билайн" и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" разработали приложение "Поисковый центр" для мониторинга перемещения в городе людей старшего возраста, нуждающихся в заботе, людей с особенностями здоровья, а также детей. Об этом говорится в сообщении оператора.

Согласно приведенным данным, ежегодно в России теряются более 120 тыс. человек, из них порядка 80% - люди старшего возраста. Само приложение разработано на основании опыта и наработок отряда, на протяжении девяти лет развивающего систему спасения пропавших.

В приложение встроен прикладной функционал для ускорения поисковых работ и предотвращения несчастных случаев. В частности, это детализированный трекер и история предыдущих перемещений, предустановленная анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого, возможность звонка на горячую линию непосредственно из приложения, кнопка SOS и оперативное реагирование на сигнал о помощи специалистов Центра поиска пропавших людей. Точность определения местоположения в городской среде - 45 м, уточняют в компании.

"Решение "Поисковый центр" доступно для абонентов всех операторов связи и представлено в двух вариантах: для детей и взрослых, нуждающихся в заботе. Стоимость - 180 рублей в месяц, при этом две трети от полученных средств оператор передает на развитие Центра поиска пропавших людей и продвижение приложения в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Сейчас приложение доступно для смартфонов с ОС Android и в ближайшее время будет доступно для iOS.

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